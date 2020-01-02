رايحين نسهر وسالمونيلا.. عمرو سلامة: ربنا يعدي العشر سنين الجايين على خير

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن استيائه من أغنية محمد رمضان الجديدة، وأغنية "سالمونيلا" للموزع الموسيقي حسن الشافعي.



غرد عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "نفسي أنظر عن أغنيتين سالمونيلا لتميم يونس ورايحين نسهر لمحمد رمضان".



‏أضاف "ممكن اكتب كثير عن الفرق بينهما، وعن دلالات كل واحدة فيهما وحاجات كثير".



‏وتابع عمرو سلامة "بس ليه أعمل كده وانا ممكن اقعد اسمعهم وأتبسط وخلاص".



‏واختتم كلامه "ولو أول يوم في العقد الجديد بدأ بالأغنتين دول ربنا يعدي العشر سنين الجايين على خير".