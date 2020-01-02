AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رايحين نسهر وسالمونيلا.. عمرو سلامة: ربنا يعدي العشر سنين الجايين على خير

الخميس 02/يناير/2020 - 07:08 ص
عمرو سلامة
عمرو سلامة
Advertisements
شروق ابراهيم
أعرب المخرج عمرو سلامة، عن استيائه من أغنية محمد رمضان الجديدة، وأغنية "سالمونيلا" للموزع الموسيقي حسن الشافعي.

غرد عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "نفسي أنظر عن أغنيتين سالمونيلا لتميم يونس ورايحين نسهر لمحمد رمضان".

‏أضاف "ممكن اكتب كثير عن الفرق بينهما، وعن دلالات كل واحدة فيهما وحاجات كثير".

‏وتابع عمرو سلامة "بس ليه أعمل كده وانا ممكن اقعد اسمعهم وأتبسط وخلاص".

‏واختتم كلامه "ولو أول يوم في العقد الجديد بدأ بالأغنتين دول ربنا يعدي العشر سنين الجايين على خير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يسدل الستار عن أغنيته الجديدة رايحين نسهر والجمهور: هتكسر الدنيا

حلو المكان.. تامر حسنى يطرح الأغنية الـ 30 فى مسيرته السينمائية

محمد رمضان يشوق جمهوره لـ رايحين نسهر .. صورة

محمد رمضان يشوق الجمهور لـ كليب رايحين نسهر .. شاهد

محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث كليباته رايحين نسهر

رايحين نسهر .. كليب جديد لـ محمد رمضان في ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يغرد في الصدارة وليستر سيتي يلاحقه

البابا تواضروس يتحدث عن تفاصيل لقائه بالملك سلمان وولي العهد |فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية.. قائمة متوازنة لفريق الكرة استعدادا لأسوان

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

الأهلي يكشف موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. تفاصيل

حسن حمدي يضع روشتة لإعادة الجماهير للملاعب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

ماريا كاري تستقبل العام الجديد مع أبنائها بجمهورية الدومينيكان