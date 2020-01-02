شاهد.. معركة بين شباب وبنات في احتفالات رأس السنة بالبحرين

أثناء تصوير المفرقعات النارية في سماء البحرين خلال احتفالات رأس السنة، تحولت كاميرا الموبايل التي وقف صاحبها ليصور إلى كارثة ضربت الاحتفال.





بدلًا من مشاهدة الاحتفالات والأنوار في السماء دخل مجموعة من الشباب والفتيات في معركة عنيفة بالضرب المبرح وتبادل اللكمات بالأيدي والأرجل.





انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقد رصد الواقعة الغريبة وغير المعروفة السبب حتى الآن، حيث تحولت الأنظار إلى المشاجرة العنيفة وتعالت الصرخات.





يظهر في الفيديو شابين وقد هجما على مجموعة من الفتيات منهم المحجبات بالضرب المبرح دون التفرقة بين نساء ورجال، وقد حاولت الفتيات الدفاع عن أنفسهن برد الضربات.



