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فن

مبروووك يا تيمو.. أحمد حلمي يهنئ تامر حسني على فيلم الفلوس.. شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 08:07 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان أحمد حلمي، صديقه الفنان تامر حسني بفيلم الجديد "الفلوس" بعد عرضه بدور العرض وتحقيق إيرادات عالية في أول أيام عرضه.

ونشر أحمد حلمي صورة للبوستر الفيلم وعلق عليها "مبروووك يا تيمو من نجاح لنجاح ان شاء الله".

ليرد عليه تامر حسني "حبيبي ياابو الأحلام يا عسل مبسوط انه عجبك تسلم يا رجولة".

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
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