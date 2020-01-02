مبروووك يا تيمو.. أحمد حلمي يهنئ تامر حسني على فيلم الفلوس.. شاهد

هنأ الفنان أحمد حلمي، صديقه الفنان تامر حسني بفيلم الجديد "الفلوس" بعد عرضه بدور العرض وتحقيق إيرادات عالية في أول أيام عرضه.





ونشر أحمد حلمي صورة للبوستر الفيلم وعلق عليها "مبروووك يا تيمو من نجاح لنجاح ان شاء الله".





ليرد عليه تامر حسني "حبيبي ياابو الأحلام يا عسل مبسوط انه عجبك تسلم يا رجولة".



