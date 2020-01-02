سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

"، أن هناك أحد الأندية المصرية قامت بالاستعلام عن كهربا، موضحًا أن المستندات التي قدمها النادي المصري غير صحيحة ومزورة، حيث طالب بإجراء تحقيق فوري في الأمر.

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وأضاف سيد عبدالحفيظ، أن لابد من اتخاذ عقوبات صارمة على ذلك النادي، إضافةً إلى إعلان اسمه أمام الجميع؛ ليصبح عبرة لأي نادٍ آخر، مشددًا على أنه في حال كانت المستندات سليمة فإن وصول البطاقة الدولية ستتأخر 15 يومًا.



