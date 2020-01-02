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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

الخميس 02/يناير/2020 - 05:55 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ياسمين تيسير
وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، رسالة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بـ إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن البطاقة الدولية لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق المنضم حديثًا بالميركاتو الشتوي.

وأكد سيد عبدالحفيظ، في تصريحات لـ قناة " الاهلي "، أن هناك أحد الأندية المصرية قامت بالاستعلام عن كهربا، موضحًا أن المستندات التي قدمها النادي المصري غير صحيحة ومزورة، حيث طالب بإجراء تحقيق فوري في الأمر.

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وأضاف سيد عبدالحفيظ، أن لابد من اتخاذ عقوبات صارمة على ذلك النادي، إضافةً إلى إعلان اسمه أمام الجميع؛ ليصبح عبرة لأي نادٍ آخر، مشددًا على أنه في حال كانت المستندات سليمة فإن وصول البطاقة الدولية ستتأخر 15 يومًا.

وفاز فريق الأهلي أمام مصر المقاصة مساء أمس بهدفين مقابل لا شيء في إطار مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
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