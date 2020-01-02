لحظة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بشارع الثلاثين بالعمرانية.. شاهد

رصدت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المباني في شارع الثلاثين بالعمرانية، لحظة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.





ويعرض موقع "صدى البلد"، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام شابين على عربة كارو بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، مستعينين بالعربة الكارو كـ تمويه.





وتتسبب سرقة بالوعات الصرف الصحي في حدوث كوارث عدة، ومنها سقوط الأطفال في البالوعات وتعرضهم للوفاة أو الإصابات البالغة.





وفي حال رصد أي حالة سرقة أغطية بالوعات صرف صحي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ على مستوى الجمهورية و١٧٥ في القاهرة والإسكندرية، وأيضا ١٢٢ لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة المختلفة وجميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات.