لفتة إنسانية.. حمدي فتحي يصافح ذوي الهمم قبل مباراة المقاصة ..فيديو

في لفتة إنسانية قبل انطلاق مباراة الأهلي ومصر المقاصة، قام حمدي فتحي، نجم فريق الأهلي، بمصافحة ذوي الهمم من مشجعي الفريق على الرغم من سيره باستخدام العكاز.
وكان حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب، تعرض لإصابة في غضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب استعدادًا لـ مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2020.
ومن المقرر أن يغيب حمدي فتحي لـ فترة تصل لـ 6 أشهر نظرا لإجراء جراحة في الركبة جراء الاصابة.
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وحرص حمدي فتحي على النزول لأرضية الملعب لمؤازرة اللاعبين قبل انطلاق المباراة.
انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعد ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.