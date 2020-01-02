لفتة إنسانية.. حمدي فتحي يصافح ذوي الهمم قبل مباراة المقاصة ..فيديو

في لفتة إنسانية قبل انطلاق مباراة الأهلي ومصر المقاصة، قام حمدي فتحي، نجم فريق الأهلي، بمصافحة ذوي الهمم من مشجعي الفريق على الرغم من سيره باستخدام العكاز.





وكان حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب، تعرض لإصابة في غضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب استعدادًا لـ مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2020.





ومن المقرر أن يغيب حمدي فتحي لـ فترة تصل لـ 6 أشهر نظرا لإجراء جراحة في الركبة جراء الاصابة.





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