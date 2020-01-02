عالم غريبة.. اسما شريف منير تنفي انفصالها عن محمود حجازي بفيديو رومانسي

شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بفيديو رومانسي لها مع زوجها محمود حجازي اثناء الاحتفال بالعالم الجديد 202‪0.



وظهرت اسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهما يحتفلان بالعام الجديد مع عدد من أصدقائهم.



وعلقت متابعة على الفيديو قائلة " عشان اللي بيفتي ويقول انكم انفصلتم يتكتمو ويخرسوا ربنا يحفظكم"، لترد اسما شريف منير عليها قائلة " ناس غريبه".



كانت أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.



وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.