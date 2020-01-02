AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عالم غريبة.. اسما شريف منير تنفي انفصالها عن محمود حجازي بفيديو رومانسي

الخميس 02/يناير/2020 - 08:24 ص
اسما شريف منير ومحمود
اسما شريف منير ومحمود حجازي
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بفيديو رومانسي لها مع زوجها محمود حجازي اثناء الاحتفال بالعالم الجديد 202‪0.

وظهرت اسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهما يحتفلان بالعام الجديد مع عدد من أصدقائهم.

وعلقت متابعة على الفيديو قائلة " عشان اللي بيفتي ويقول انكم انفصلتم يتكتمو ويخرسوا ربنا يحفظكم"، لترد اسما شريف منير عليها قائلة " ناس غريبه".

كانت أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.

وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة زوجها.. أسما شريف منير تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لهما

ربنا ميحرمنيش منك.. أسما شريف منير تستعيد ذكريات أول صورة مع زوجها

وقعت فـي حبه بنظرة عين.. أسما شريف منير تحكي قصة حبها الأول

محمود حجازي يكافئ ابنة زوجته بـ هدية

أنا فخورة بيك.. أسما شريف منير تحتفل بتكريم زوجها محمود حجازي من الوطنية للإعلام

هل انفصلت أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازى

ترشيحاتنا

بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

مكفرات الذنوب العشرة .. احرص عليها مع بداية 2020

مشاهير بلدي.. بطرس غالي باشا..ابن بني سويف وأول قبطي يحصل على الباشوية

حسن حمدي يكشف تفاصيل إيقاف 16 لاعبا من الأهلي والفوز على الزمالك بالناشئين

موعد مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بعد هاشتاج التعاطف مع بهاء سلطان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية