جلسة بين البدري وسيد معوض بمباراة الأهلي والمقاصة ..فيديو

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وسيد معوض المدرب المساعد، على التواجد باستاد السلام من أجل متابعة مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.





وظهر البدري وسيد معوض خلال المباراة وهما يتحدثان بشكل جدي بشأن المباراة واللاعبين.





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وكان البدري صرح بأنه سيقوم خلال الفترة الحالية بحضور مباريات الدوري الممتاز من أجل متابعة لاعبي الدوري عن قرب لاختيار الانسب و الافضل للانضمام للمنتخب.





وكان المنتخب الأول قد خاض مباراتين أمام جزر القمر وكينيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تعادل المنتخب في المباراتين.





وعلى الجانب الآخر انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط