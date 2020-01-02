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رياضة

ميدو يتوجه لـ دكة بدلاء الأهلي لمصافحة الجهاز الفني قبل المباراة ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 07:14 ص
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
توجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إلى دكة بدلاء الأهلي قبل انطلاق مباراة الفريق أمس في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر ميدو خلال فيديو وهو يتوجه لـ دكة الأهلي من أجل مصافحة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وجميع لاعبي دكة البدلاء.

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.


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