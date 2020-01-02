غضب ميدو عقب هدف الأهلي الأول أمام المقاصة ..فيديو

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.





وأبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، غضبا شديدا عقب إحراز علي معلول نجم الأهلي الهدف الأول عبر ضربة الجزاء.





كما خيم الحزن على ملامح الجهاز الفني المعاون لمصر المقاصة عقب الهدف؛ خاصة أن الفريق قدم أداءً جيدًا خلال الشوط الأول للمباراة.





واحتسب حكم المباراة، أمين عمر، ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة بسبب لمسة يد من أحمد حسين لاعب مصر المقاصة، بعد تمريرة جيرالدو داخل منطقة الجزاء.





وتدخل علي معلول لتسديد ركلة الجزاء، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة لصالح الأهلي في شباك مصر المقاصة.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما تراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.







