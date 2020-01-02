مصر: نرفض التدخل العسكري في ليبيا.. وأمريكا تتوعد إيران بعد اقتحام سفارتها بغداد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجملي يسلم تشكيلة الحكومة لرئيس الجمهورية التونسي

السفارة الأمريكية في بغداد تعلق جميع العمليات القنصلية.. ومليشيات إيران تنسحب من محيط السفارة قلق أمريكي من طلب التدخل العسكري التركي في ليبيا السعودية: عودة 6 أسرى من اليمن 3 قضايا فساد تلاحق نتنياهو.. وطلب بمنحه الحصانة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان وزارة الخارجية المصرية التي أعربت فيه عن استغرابها من توجيه حكومة فائز السراج شكرها فقط إلى قطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا" في اجتماع جامعة الدول العربية.





ونقلت الصحيفة عن البيان قوله: "أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟ الدعوة جاءت من مصر ومقترح القرار جاء من مصر، والشكر موجه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، أعلن تسليم تشكيلة حكومته لرئيس البلاد، قيس سعيد، تمهيدا لأن تنال الثقة من قبل البرلمان، قائلًا إنه دم برنامج عمل حكومي يحقق النجاح للرئيس سعيد، مؤكدا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.





وأضاف الجملي أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، لافتًا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".





وذكرت "الراي" أن السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت عن تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة، حيث قالت: ""بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".





وألغت السفارة الأميركية في بغداد أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرةً إلى أن القنصلية الأميركية العامة في أربيل شمالي البلاد، عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأميركيين.





في نفس الصدد، أوضحت "القبس" أن جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي انسحبت من محيط السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغدادوفككوا خيام الاعتصام التي نصبوها بالمكان، فيما لأعلن الجيش العراقي أن قوات الأمن أشرفت على الانسحاب.





ونقلت "الجريدة" عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، قولها إن على النظام الإيراني ألا يفسر التحركات الأمريكية الهادئة بشأن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد على أنها ضعف من واشنطن، مضيفة: "النظام الإيراني يخلط بين استراتيجيتنا وصبرنا ويأوله على أنه ضعف".





وأكدت على ضرورة "ألا يخلط النظام الإيراني بين تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو و الرئيس دونالد ترامب وتلك التهدئة من قبلهما ويعتبرها ضعفا"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستقف مع مواطنيها الأميركيين وستدافع عن حلفائها ومصالحها، معربة عن أملها في أن "تردع" هذه السياسة النظام الإيراني، ولا تدفعه للقيام بأمور "سخيفة".





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إنه تم وصول 6 من الأسرى السعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، مضيفًا: "كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وعدد من قادة أركان القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى".





وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن تشعر بالقلق من طلب حكومة الوفاق الدعم العسكري التركي، مشيرةً إلى أن التدخل العسكري الخارجي يهدد احتمالات حل النزاع، مؤكدةً استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف لبدء مفاوضات سياسية.



