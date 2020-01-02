بعد أحداث السفارة.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر للعراق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عاجل، منذ قليل، تحذيرا إلى رعاياها حول العالم من السفر إلى العراق، وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد، واقتحامها من قبل مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.





وقالت الخارجية الأمريكية، "نحذر من السفر إلى العراق بسبب خطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح".





وأضافت "المليشيات الطائفية المعادية للولايات المتحدة قد تشكل تهديدًا على المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في العراق".





كانت الخارجية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن الوزير مايك بومبيو قرر إرجاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق، بعد اقتحام سفارة بلاده في بغداد.





وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت أمس الأول، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.



