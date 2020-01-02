AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أحداث السفارة.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر للعراق

الخميس 02/يناير/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عاجل، منذ قليل، تحذيرا إلى رعاياها حول العالم من السفر إلى العراق، وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد، واقتحامها من قبل مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران. 

وقالت الخارجية الأمريكية، "نحذر من السفر إلى العراق بسبب خطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح".

وأضافت "المليشيات الطائفية المعادية للولايات المتحدة قد تشكل تهديدًا على المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في العراق".

كانت الخارجية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن الوزير مايك بومبيو قرر إرجاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق، بعد اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت أمس الأول، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا. 

وانسحبت عناصر مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق أمس، الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريو 79 يتكرر في 2019.. ما بين اقتحام سفارة أمريكا في إيران والعراق

تطورات خطيرة بالعراق.. متظاهرو الحشد الشعبي يحاولون اقتحام سفارة أمريكا.. واشنطن ترسل قوات وتؤكد حماية مواطنيها.. الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة.. والتيار الصدري يكشف أسباب المظاهرات

بعد الاعتداء على السفارة الأمريكية.. بعثات دبلوماسية تفكر في غلق أبوابها ببغداد

القوات الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين أمام سفارة واشنطن ببغداد

إصابات بين أنصار الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية ببغداد

انسحاب جميع عناصر الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

ترشيحاتنا

فتاوى تشغل الأذهان.. كيف تحنك المولود الصغير؟.. وما حكم الوضوء في الحمام.. وهل يجب قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الفردية.. الإفتاء تجيب

عام سعيد.. ناهد السباعي تحتفل برأس السنة ..صور

بكاء وتكذيب.. مشاجرة بين طالبة وأساتذتها بـ جامعة الإسكندرية ..فيديو

الآن.. أمطار على واحة سيوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

ماريا كاري تستقبل العام الجديد مع أبنائها بجمهورية الدومينيكان