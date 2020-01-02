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منوعات

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

الخميس 02/يناير/2020 - 06:46 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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عزة عاطف
أثار رد فعل بابا الفاتيكان ضد امرأة حاولت الإمساك به الجدل على مواقع التواصل، وتعرض للانتقاد الحاد خاصة بعد خطابه المطول عن العنف ضد المرأة عشية عيد الميلاد.

اعتذر اليوم بابا الفاتيكان عن ضربه لامرأة على يدها عندما حاولت إمساكه وشده بقوة للتبارك به أثناء مروره للسلام على الكاثوليكيين الذين اصطفوا لاستقباله عشية عيد الميلاد وفقًا للدايلي ميل.

كان البابا «فرانسيس» على وشك إلقاء خطاب يدين "جميع أشكال العنف ضد المرأة" وتعنيفها، لكنه انفعل بشدة على المرأة التي حاولت لفت انتباهه عن طريق جذبه بقوة قبل أن يرحل مما جعله على وشك السقوط.

هاجم كثيرون فرانسيس وانتقدوه بشدة بينما رجح البعض أن يكون الرجل قد تألم بسبب كبر سنه وإمكانية معاناته من بعض آلام أو إصابات العظام قال أحد المستخدمين "إنه بشر ويخطئ"، بينما اعترض آخر "هذا ليس من تعاليم المسيح وهو يمثله".

واعتذر فرانسيس عن ما فعله قائلًا "جميعنا نفقد الصبر أحيانًا"، بينما انتقد العنف ضد المرأة في خطابه قائلًا إنه "يشبه تدنيس اسم الله"، فإذا كنا نريد عالمًا أفضل في العام الجديد، علينا معاملة المرأة بكرامة. 

وأضاف أن إشراك النساء في صنع القرار هو مفتاح جعل الإنسانية أكثر سلمية ووحدة.
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