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محافظات

قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
ناقشت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، قضايا التعليم والطرق والنقل والمواصلات في المؤتمر الحزبي الأولى للحزب بقاعة " ليلتي" بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة.

حضر المؤتمر النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالوادي الجديد، عضو مجلس النواب، وأمين مساعد الحزب النائب برديس عمران، والنائب تامر عبد القادر، الأمين العام المساعد، والنائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالحزب، الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم بالحزب، وجميع الأمناء المساعدين و النوعيين للحزب على مستوى المحافظة وأمناء المراكز الإدارية الخمسة والأمناء بالوحدات الحزبية القاعدية، وجميع أعضاء وكوادر الحزب.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور نصر عامر، عمدي كلية التربية جامعة الوادي الجديد، وممثلًا للجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، وأمين السياسيات بالحزب، وصلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، والمهندس محسن مغربي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، كما حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والطبيعية بالمجتمع المحلي، وممثلي عن أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وحقوقية، ولفيف من أبناء المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة للقران الكريم، ثم كملة ترحيب أمين عام الحزب وتدشين فعاليات المؤتمر وحديث عن إنجازات الحزب والدولة والقيادة السياسية، وكلمات لأعضاء مجلس النواب، وعرض لأهم إنجازات الحزب، وفتح مناقشات عامة وحوارات مفتوحة بين الحضور عن قضايا التعليم ومشكلاته ومحور الطرق والنقل، كما جري طرح أسئلة من الحضور علي المختصين من التعليم والطرق والرد عليها وتلقي مقترحات من الحضور لحل أهم المشكلات المطروحة خلال المؤتمر.

من جانبه أكد محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن هذا المؤتمر هو الأول للحزب عقب تشكيله النهائي الذي جري اعتماده يوم 19 ديسمبر 2019، بهدف مناقشة عدة محاور سياسية تنظيمية وخدمية مجتمعية بحضور أعضاء وكوادر الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والطبيعية والحزبية بالمحافظة، وبعض الشخصيات السياسية ورموز العمل السياسي والنيابي بالوادي الجديد.

أضاف محسن، أن المؤتمر ناقش المحور التنظيمي للحزب، كما جري تقديم فقرة فنية، في نهاية المؤتمر تعبر عن التراث الواحاتي، علي أن الحزب لديه خطة خلال الفترة المقبلة، تتضمن تنظيم عدة مؤتمرات حزبية وجماهيرية لاستعراض أهم الموضوعات المطروحة علي الساحة سواء السياسية أو المجتمعة أو الخدمية.
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور
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