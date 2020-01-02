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رياضة

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الخميس 02/يناير/2020 - 06:53 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
يواجه نادي الزمالك نظيره أسوان "زهرة الجنوب" في محاولة لاسترجاع إنجازات القلعة البيضاء والانتصارات بعد تعادل الفريق مع زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، وستذاع عبر قناة "أون سبورت".

تأتي مباراة الزمالك وأسوان في إطار الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى، قائمة مواجهة الزمالك مع فريق أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غدٍ، الخميس، على استاد القاهرة.

وضمت القائمة اللاعبين:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - محمد عبد الشافي - إسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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