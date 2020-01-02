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أخبار العالم

تراجع أعداد قتلى حوادث الطيران المدني أكثر من 50% عام 2019

الخميس 02/يناير/2020 - 07:21 ص
الطيران المدني
الطيران المدني
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أ ش أ
ذكرت شركة استشارات هولندية أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث طائرات تجارية كبيرة، انخفض بأكثر من 50% في عام 2019.

وقالت شركة استشارات الطيران "تو 70"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن عام 2019 شهد 86 حادثا لطائرات تجارية كبيرة، بينها ثماني حوادث مميتة أدت إلى مقتل 257 شخصا، مضيفة أن عام 2018 شهد 160 حادث طيران منها 13 حادثا مميتا، نتج عنها وفاة 534 شخصا.

وأضافت الشركة أن معدل الحوادث المميتة للطائرات الكبيرة في النقل الجوي التجاري بلغ 0.18 لكل مليون رحلة في 2019 أو ما يعادل حادثا داميا واحدا كل 5.58 مليون رحلة، وذلك في تحسن ملحوظ مقارنة بعام 2018.

وتشمل أعداد القتلى الركاب وأفراد الأطقم، وأي شخص يقتل على الأرض في حادث طائرة.

وطائرات الركاب الكبيرة التي شملتها الدراسة، هي الطائرات التي يستخدمها كل الركاب تقريبا في أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن عام 2019 كان واحدا من أكثر الأعوام من حيث السلامة للطيران التجاري، رغم تحطم طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" في إثيوبيا في مارس. وأضافت أن عدد القتلى في ذلك الحادث يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء العالم في حوادث الطيران العام الماضي.

وفيما شهد العام الماضي عددا أقل من الوفيات، إلا إنه لم يصل إلى أدنى مستوى تاريخي، والذي سجل في عام 2017 عندما وقع حادثان مميتان فقط تسببا في مقتل 13 شخصا.

وارتفع عدد قتلى 2019 في أواخر ديسمبر، عندما تحطمت طائرة من طراز "فوكر 100" تابعة لشركة "بيك إير" في كازاخستان قرب ألماتا بعد إقلاعها.

ولا تشمل تلك الأرقام الحوادث التي وقعت لطائرات عسكرية وطائرات التدريب والطائرات الخاصة وطائرات الشحن والهليكوبتر.
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