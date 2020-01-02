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فن

بعد تصدره التريند بـ سالمونيلا.. تميم يونس يرد على انتقادات هجومه على المرأة| فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 08:39 ص
تميم يونس
تميم يونس
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نبيل العدوى
تصدر هاشتاج تميم يونس، موقع التغريدات العالمي، تويتر، بعد طرحه أغنية سالمونيلا، خلال الساعات الماضية عبر يوتيوب.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلًا: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".

وأضاف: "بالعكس الأغنية المقصود بيها أنى أتريق على الشاب الشاب اللى بيقى رومانسى أوى كون البنت تقوله لا يتجنن ويبقى باين جدًا أنه مجنون ويبتدى أنه يشتم فى البنت ويقول عليها كلام مش حقيقى أو يعاملها وحش وأنها فيها نقص.. ما كنش ينفع أكتب الكلام فى سكريبت الأغنية لأن ده هيفضح فكرة الأغنية ويبوظ المفاجأة اللى فيها.. أنا بهزر وبحب الهزار.. وكل سنة وأنتم طيبين".

وشهدت الأغنية مفاجأة، وهو ظهور الفنان محمود العسيلى داخل الكليب، كما حملت كلماتها بعض الألفاظ غير الدارجة فى الأغانى مثل "يلعن أبو شكلك".

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا، وهي ثاني أغاني تميم يونس بعد أغنية "إنتي أي كلام" التي قدمها في 2019.

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