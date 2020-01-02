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منوعات

دراسة: صيدليات كاليفورنيا تتعمد تضليل المرضى بشأن الأدوية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن "المتسوقين السريين" الذين يتصلون بصيدليات كالفورنيا لمعرفة كيفية التخلص من المضادات الحيوية غير الضرورية ومسكنات الأفيون أعطوا معلومات زائفة أكثر من نصف الوقت.

وقالت الدكتورة "راشيل سيليكمان"، طبيب مسالك بولية للأطفال فى مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن : "إن إدارة الغذاء والدواء" ( FDA ) تنصح المستهلكين حول كيفية التخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان ، ولأن الصيدليات يمكن أن تلعب دورا أساسيا في هذه الخطوة .. فيما قالت"جمعية الصيادلة الأمريكية "، إن التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية يجب أن يتبع إرشادات إدارة الأغذية والعقاقير". وأوضحت "لقد وجدنا عددًا قليلًا جدًا من صيدليات كالفورنيا سمحت باستعادة الأدوية غير الضرورية ".

وتوصي إدارة الأغذية والعقاقير بخلط الأدوية غير المستخدمة مع المواد غير الجذابة مثل القمامة كيتي، ثم وضعها في حاوية مغلقة وإلقاءها في سلة المهملات. كما يجب التخلص من الأدوية الضارة مثل المواد الأفيونية أسفل الحوض أو المرحاض ، وسوف تستعيد بعض الصيدليات الأدوية التي لا تحتوي على وصفة طبية.

وتابعت " سيليكمان":" يمكن أن يساء استخدام الأدوية غير المستخدمة من قبل الوصفات الطبية ويمكن أن تؤدي إلى حالات تسمم عارض في الطفولة .
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