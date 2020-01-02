توقعات بعدم حدوث انتعاشة في سوق العقارات بـ بكين قبل الأولمبياد

أفادت توقعات بأن العاصمة الصينية (بكين)، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 20220 لن تشهد انتعاشة في السوق العقارية على عكس العاصمة اليابانية طوكيو التي شهدت في السنوات القليلة الماضية انتعاشة كبيرة في سوق العقارات قبل أولمبياد طوكيو 2020.



وفى الوقت الذي وسعت فيه اليابان الإنفاق المالي، ونفذت سياسات مالية فائقة المرونة في محاولة لتنشيط الطلب المحلي؛ فإن الحكومة الصينية نفذت سلسلة من الإجراءات لتجنب حدوث فقاعة عقارية في الداخل.



وما يزيد من هذه التوقعات النزاع التجاري الممتد بين الصين والولايات المتحدة والاضطرابات السياسية في هونج كونج مما أدى ضبابية الرؤية المستقبلية لثاني أكبر اقتصاد في العالم،مما قد يدفع المستثمرون الأجانب لتخفيض ممتلكاتهم من الأصول العقارية الصينية.



يذكر أن أولمبياد بكين الشتوية 2022 ستكون ثالث دورة تقام في جنوب شرق آسيا بعد الأولمبياد الشتوية 2018 في مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية وأولمبياد طوكيو الصيفية 2020 .

