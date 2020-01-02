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اقتصاد

خبير اقتصادي: العاصمة الإدارية ستوفر 700 مليار جنيه مبان أثرية في قلب القاهرة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:52 ص
المستشار د. عمرو
المستشار د. عمرو عبد الرازق الخبير القانوني
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صدى البلد
أكد المستشار د. عمرو عبد الرازق الخبير القانوني والاقتصادي ورئيس محكمة امن الدولة العليا السابق ان العاصمة الادارية من أهم المشاريع التي اقيمت في مصر ، فهى مشروع واسع النطاق تم إعلانه في مؤتمر دعم وتنمية الأقتصاد المصري مارس 2015 ، ولم يكن أحد يتخيل السرعه التي نشهدها الان للانتهاء من هذا المشروع الضخم، والذي يهدف الي تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من خلال خلق بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة.

وأضاف الخبير القانوني والاقتصادي أنه لا يستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير للعاصمة الإدارية في توفير فرص العمل للشباب فبفضل كل هذه المشاريع الجديدة لاول مره منذ 30 عاما وصل معدل البطالة الي ادني مستوي له؛ لذلك فلكل شاب مصري الحق في ان يفخر بما قدمه لبلده في كل هذه الانجازات.

وتسائل عبد الرازق قائلا: هل يعلم الشباب أن العاصمة الادارية فقط بها اكثر من 300 مطور عقاري ؟ وهل تعلمون ماذا يعني هذا للاستثمار العقاري في مصر والعائد الاقتصادي علي البلاد والذي سيكون ضخم ومبشر بكل الخير؟.

واستطرد رئيس محكمة امن الدولة العليا السابق: ان الكابوس الذي نعاني جميعًا منه يوميا من ازدحام في القاهرة، بسبب تكدس الخدمات الحكومية للجمهوية كلها في مكان واحد .. اخيرا سينتهي، فالحكومة تعمل علي قدم وساق لانهاء خطوات انتقال موظفى الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد هذا الانتقال هو المرحلة الأولى فى عملية وخطة الإصلاح الإدارى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات.

وأشار إلى أنه بمجرد النظر الي تلك المباني الاثرية التي كانت تستهلك في خدمات حكومية نقدرها نحن كاقتصاديون بمبلغ لايقل عن 700 مليار جنيه فتخيل حجم الاستثمار والفائدة التي ستعود علي المواطن من الانتفاع بتلك المباني الاثرية ، لذلك فمن المقرر وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والتراثية.
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