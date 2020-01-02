استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2 يناير 2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، الخميس 2 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.





فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الخميس 2-1-2020، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الخميس ، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.





سعر اليورو





بينما سجل سعر اليورو اليوم، الخميس ، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه.









سعر الجنيه الاسترليني





أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الخميس، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه.





الفرنك السويسري





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الخميس ، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى



