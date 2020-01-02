داليا مصطفى: عندي فانز «لسانهم متبري منهم».. فيديو

تحدّثت الفنانة داليا مصطفى عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك في الندوة التي عقدت لها في موقع "صدى البلد" لتكريمها عن دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".





وكشفت الفنانة داليا مصطفى كل ما يتعلق بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلها مع متابعيها بشكل واضح، في الفيديو التالي.









يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".



