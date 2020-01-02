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توك شو

أول قرارات 2020.. تفاصيل مشروع نجوم مصر لاكتشاف المواهب الرياضية.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:23 ص
مشروع نجوم مصر
مشروع "نجوم مصر"
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آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الرياضة مهمة جدًا جدًا، مؤكدة أن كل الدول المتقدمة فى العالم تهتم بشكل كبير بالرياضة وتشجع الأطفال والشباب والكبار أيضًا على ممارستها.

وأضافت فرح سعيد خلال تقديمها برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نجوم عالميين فى كل الألعاب الرياضية يحققون أرقمًا قياسية فى الدورات الأولمبية والعالمية، ويرجع ذلك للاهتمام بممارسة النشء للرياضة.

وتابعت أنه من أبرز الاخبار وأسعدها التى نستقبل بها عام 2020، هو مشروع اكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم، للنشء.

وأوضحت أنه وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة هولندية رائدة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لتنفيذ مشروع ‪ STARS OF EGYPT‬"نجوم مصر"؛ وذلك من أجل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة فى مجال كرة القدم.

وأكدت أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين فى اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياَ من دولتى إنجلترا وهولندا.
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