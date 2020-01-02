أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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