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توك شو

أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 09:43 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

اليوم السابع

الصحة: إجراء 340 الف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار
صدى البلد
الاكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية يلتقى بنواب المحافظين الجدد

الأهرام

التضامن: صرف 27% من إجمالى معاشات يناير فى أول يوم

أخبار اليوم

المجلس الاعلى للآثار: نقل الكباش إلى ميدان التحرير آمن 100%

المصرى اليوم
الكهرباء: العدادت الكودية لا تقنن وضع المبانى المخالفة

الشروق
أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020 مكافحة التنمر


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