أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
اليوم السابع
الصحة: إجراء 340 الف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار
صدى البلد
الاكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية يلتقى بنواب المحافظين الجدد
الأهرام
التضامن: صرف 27% من إجمالى معاشات يناير فى أول يوم
أخبار اليوم
المجلس الاعلى للآثار: نقل الكباش إلى ميدان التحرير آمن 100%
المصرى اليوم
الكهرباء: العدادت الكودية لا تقنن وضع المبانى المخالفة
الشروق
أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020 مكافحة التنمر
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
اليوم السابع
الصحة: إجراء 340 الف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار
صدى البلد
الاكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية يلتقى بنواب المحافظين الجدد
الأهرام
التضامن: صرف 27% من إجمالى معاشات يناير فى أول يوم
أخبار اليوم
المجلس الاعلى للآثار: نقل الكباش إلى ميدان التحرير آمن 100%
المصرى اليوم
الكهرباء: العدادت الكودية لا تقنن وضع المبانى المخالفة
الشروق
أول طلبات النواب من الحكومة فى 2020 مكافحة التنمر