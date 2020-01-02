28 جنيهاً لكيلو المكرونة.. أسعار الأسماك اليوم 2-1-2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 2-1-2020 بأصنافها المختلفة في سوق العبور وفقاً لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.





وسجّل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 21 إلى 25 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 180 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 60 جنيهًا، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.









وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 450 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.





أسعار الأسماك اليوم الخميس 2 يناير 2020





وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ48 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيها.





أسعار الأسماك اليوم الخميس 2-1-2020





وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 65 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 140 جنيها، وسمك السبيط 110 جنيهات، وسمك موسى 60 جنيها، وسمك الجمبري 370 جنيها.