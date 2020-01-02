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مرأة

ب 5 جنيهات فقط.. حيلة خارقة لتنقية الرئة من السموم

الخميس 02/يناير/2020 - 11:26 ص
الرئة
الرئة
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لمياء الياسين
يمكنك تخليص الرئة من السموم بشكل طبيعى بمجموعة حيل سريعه فى وقت قصير وتكلفة لا تتعدى ٥ جنيهات.. إليك أبرز تلك الأطعمة والأعشاب التى تخلص الرئة من السموم بشكل طبيعي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. اليقطين .. غنى بالبيتا كاروتين و فيتامين أ وهو مغذ مهم لصحة الرئة.

2. البرتقال (فيتامين C) .. غنى بفيتامين C الذى يحسن وظيفة الرئة بوظيفة الرئة بشكل عام.

3. الخضراوات الورقية (الفولات) .. غنى بفيتامين ب والذى يمنع مرض الانسداد الرئوي بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

4. الفول والعدس ... غنيان ببروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم ويطرد السموم الجسم.

5. الشوكولاته الداكنة ..مصدر رائع لمضادات الأكسدة - وهي مادة أساسية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أكسدة خلايا الجسم والرئة.

وحسب موقع "بولد سكاى" الهندى يمكنك تناول ورق الجوافة يساعد فى القضاء على مشكلة التهابات الشعب الهوائية إليك وصفة خارقة لتنقية الرئة من السموم وهى وصفة شاي بورق الجوافة والجنزبيل لطرد سموم الرئة وفقا للموقع:

مكوناتها
6 أوراق جوافة
ملعقة من الجنزبيل
1 كوب ماء
عسل

طريقة التحضير:
اغسل الأوراق والجنزبيل بشكل صحيح واغليها في كوب واحد من الماء لمدة 10 دقائق وتصفى الماء ثم يضاف العسل حسب الرغبة وعليك بتناوله ساخنا.
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