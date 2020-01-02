خبير: 2019 عام النهضة الشاملة بالتعليم والصحة.. فيديو

أكد دكتور محمد نجيب أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، افتتاح مدن جديدة خلال عام 2019 كان بمثابة خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.



وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بدأنا في الشعور بثمارها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الجكومة بضرورة أن يشعر المواطن بالخدمات التي تنعكس عليه.



وتابع أن ما تم أيضا خلال هذا العام كان بمثابة نهضة شاملة في مجال التعليم والصحة.



وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد رفع كفاءة الجهاز الحكومي وأن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل انجازا ليس فقط للمصريين وإنما للأجانب والمستثمرين.

