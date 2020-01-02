AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: 2019 عام النهضة الشاملة بالتعليم والصحة.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمد نجيب أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، افتتاح مدن جديدة خلال عام 2019 كان بمثابة خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بدأنا في الشعور بثمارها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الجكومة بضرورة أن يشعر المواطن بالخدمات التي تنعكس عليه.

وتابع أن ما تم أيضا خلال هذا العام كان بمثابة نهضة شاملة في مجال التعليم والصحة.

وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد رفع كفاءة الجهاز الحكومي وأن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل انجازا ليس فقط للمصريين وإنما للأجانب والمستثمرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط الرئيس السيسي وإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

خبير: مصر نجحت في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي

وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف مشترك بين كل محاور رؤية مصر 2030

غادة والي تشهد فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية .. صور

خبير اقتصادي يزف بشرى للمصريين بعد خفض سعر الدولار | فيديو

المؤسسات الدولية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية في 2019

ترشيحاتنا

بعد هاشتاج التعاطف مع بهاء سلطان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

4 كلمات تجدد بها إيمانك يوميا.. المفتي السابق يكشف عنها

اغتصاب 4 سيدات.. ضابط بالجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم جنسية

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

غضب ميدو عقب هدف الأهلي الأول أمام المقاصة ..فيديو

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

تريند الفن| أول قرار من طليقة أحمد الفيشاوى بعد ظهور ابنتها عارية.. هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى

الأهلي يؤمن صفقات الصيف مبكرًا وبكار وجوميز الغلابة في الصدارة

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

بعد اتهامات بالفساد.. نتنياهو يقدم استقالته من 3 حقائب وزارية

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية