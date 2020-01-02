بدون أدوية.. 3 أطعمة غير متوقعة تساعد على التخلص من آلام الظهر

يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الظهر، والتى تعد أحد الآلام الأكثر انتشارًا، خاصة بين النساء، ويمكن علاجها بالعديد من الطرق الطبيعية.

ووفقًا لموقع "boldsky” إليكم أبرز الأطعمة التى تساعد على التخلص من آلام الظهر بشكل كبير.





-الكركم

يعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب كما أنه يحتوى على مادة الكركمين التى تعزز من صحة الأعصاب





-الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، على التخلص من آلام المعدة والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآلام الظهر وتساعد على التخلص منه





-الثوم