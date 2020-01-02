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مرأة

بدون أدوية.. 3 أطعمة غير متوقعة تساعد على التخلص من آلام الظهر

الخميس 02/يناير/2020 - 10:31 ص
آلام المفاصل والظهر
آلام المفاصل والظهر
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الظهر، والتى تعد أحد الآلام الأكثر انتشارًا، خاصة بين النساء، ويمكن علاجها بالعديد من الطرق الطبيعية.
ووفقًا لموقع "boldsky” إليكم أبرز الأطعمة التى تساعد على التخلص من آلام الظهر بشكل كبير.

-الكركم
يعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب كما أنه يحتوى على مادة الكركمين التى تعزز من صحة الأعصاب 

-الأطعمة الغنية بالألياف
تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، على التخلص من آلام المعدة والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآلام الظهر وتساعد على التخلص منه

-الثوم
يحتوى الثوم على العديد من المركبات التى تساعد على التخلص من آلام الظهر، كما يمكن إضافة القليل من زيت جوز الهند الذى يقضى على آلام الظهر
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