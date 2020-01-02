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أخبار العالم

ابو مازن في رسالة لنتنياهو: وصلنا إلى ذروة الانفجار والسلطة ستنهار

الخميس 02/يناير/2020 - 10:07 ص
ابو مازن في رسالة
ابو مازن في رسالة لنتنياهو
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سمر صالح
كشفت القناة 13 العبرية عن رسالة أرسلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال فيها: إن السلطة على شفا الانهيار.

تأتي الرسالة بعد قرار الكابينت الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت والذي ينص على اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

وجاء في القناة 13 أن وزير الشؤون المدينة بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، طلب اليوم عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، لمناقشة نفس القضية.

وأضافت القناة أن الاجتماع بين الطرفين سيعقد في الأيام القريبة القادمة، بمشاركة منسق أعمال الحكومة في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن.

وحذرت مصادر في قيادة السلطة الفلسطينية من أن الأمور وصلت إلى ذروة الانفجار في الضفة الغربية في أعقاب الأزمات الاقتصادية التي تفتعلها إسرائيل.
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