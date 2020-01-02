المستلزمات الطبية: إنشاء أسواق جديدة للجذب السياحي.. ولا نية لنقل محالات القصر العينى .. ونعد ورقة لمقترحات اللائحة التنفيذية لسلامة الغذاء.. وإنشاء نظام تكافلى للعاملين بالقطاع

المستلزمات الطبية تنفي وجود قرار رسمي لنقل محلات القصر العيني

المستلزمات الطبية تطلق مبادرة لمكافحة الغش التجاري

شعبة المستلزمات الطبية تدعم الحملات الحكومية لمراقبة الأسواق التجارية









نفت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، وجود قرار رسمي لنقل تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العيني لمناطق أخرى.





وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات له،إن هناك دراسات لإنشاء أسواق جديدة وتطوير المنطقة الحالية ضمن مخططات القاهرة الفاطمية والخديوية باعتبارها مكانا للجذب السياحي.





أوضح أن الشعبة تعمل حاليا على إعداد ورقة عمل باقتراحات اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة سلامة الدواء لرفعها للجهات المعنية





وذكر أن " المستلزمات الطبية" أعدت ميثاق شرف مهني لإنشاء نظام تكافلي للعاملين بالقطاع لحماية أسرهم ومحدودي الدخل من المرضى.





وعلى صعيد متصل اطلقت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد اسماعيل عبده؛ مبادرة لمكافحة الغش التجاري و التهرب الضريبي من خلال مساعدة العاملين بالقطاع لاستخراج البطاقات الضريبية والسجلات التجارية والتراخيص والتركيز على منافذ البيع بمنطقة القصر العيني.





كشف "عبده" عن خطط القطاع بالتزامن مع قرب بدء عمل هيئة الدواء المنتظر اعلان اللائحة التنفيذية لقانون انشائها في 25 فبراير المقبل؛ عن وجود مساع لدي رئاسة مجلس الوزراء،لانشاء أسواق عصرية جديدة متخصصة بكل قطاع صناعي علي حدة.





وذكر " عبده" أن الشعبة تعمل حاليا على إعداد ورقة عمل باقتراحات اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة سلامة الدواء لرفعها للجهات المعنية، موضحا أن " المستلزمات الطبية" أعدت مثياق شرف مهني لانشاء نظام تكافلي للعاملين بالقطاع لحماية أسرهم ومحدودي الدخل من المرضى.





واعلن عن تدشين جمعية لتجار منطقة القصر العيني، موضحا أن الشعبة تبرعت بالفعل بمبلغ 100 ألف جنيه للجمعية الجديدة بغرض تزويدها بالبرامج الالكترونية والدعم الفني للأسر محدودة الدخل، و التنسيق مع حي غرب القاهرة .





ونفي " عبده" وجود قرار رسمي لنقل تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العيني لمناطق أخري، غير أن هناك دراسات لإنشاء أسواق جديدة وتطوير المنطة الحالية ضمن مخططات القاهرة الفاطمية والخيديوية باعتبارها مكانا للجذب السياحي.





قال " عبده" إن محافظة القاهرة تدرس انشاء سوق جديد للمستلزمات الطبية بحي السيدة زينب والقصر العيني بحيث يتم نقل المحال الحالية إلي تل العقارب أو شارع الموردي جنوب مستشفي 57357





وقال عبدة ان الشعبة وضعت خطة لضمان اعلي معايير الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل منظومة المستلزمات الطبية تجارة وصناعة، حيث تعتبرها الشعبة احد اهم مقومات الامن القومي لنها سلع تتعلق بصحة وسلامة المصريين، ولا يمكن ان نقبل اي مساس بجودتها او تلاعب في مواصفاتها القياسية او تسرب ورش ومصانع بير السلم للتعامل في هذا القطاع الحيوي.





واضاف ان الشعبة العامة تعلن عن دعمها الكامل لحملات الرقابة التي تقوم بها اجهزة المحافظة علي جميع المحال التجارية العامة في مجال تجارة المستلزمات الطبية، لافتا الي ان اعضاء الشعبة لم ولن يقبلون بتواجد المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات الصحة والسلامة، ولذا فاي محل او مصنع يثبت تلاعبه او مخالفته للقواعد والاشتراطات والنظم الرقابية الحاكمة لعمل القطاع ولميثاق الشرف الذي تتبناه الشعبة لن يجدنا بجواره بل سنكون مع الدولة.



