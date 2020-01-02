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رياضة

المصري يسعى لتخطي أحزانه الإفريقية على حساب سموحة بـ الدوري

الخميس 02/يناير/2020 - 10:01 ص
فريق المصري
فريق المصري
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محمد السعيد
يستضيف فريق المصري البورسعيد نظيره سموحة اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمنم منافسات الجولةا لـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري لتخطي أحزانه الإفريقية بالفوز على سموحة في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام بيراميدز، الأحد الماضي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

على الجانب الآخر يطح فريق سموحة بقيادة مدربه حسام حسن، في خطف الثلاث نقاط من المصري، لضمان بقائه فى المربع الذهبي.

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر بـ 11 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، حرس الحدود مع بيراميدز والزمالك مع أسوان.
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