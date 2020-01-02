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رياضة

الزمالك يتحدى نتائجه السلبية أمام أسوان بالدوري الممتاز.. اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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نور عادل
يستضيف فريق الزمالك منافسه أسوان اليوم، الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة وهو ساعٍ إلى إنهاء الحالة الفنية السيئة التي يمر بها، والخروج من سلسلة التعادلات التي لحقت به الفترة الأخيرة في جميع المسابقات.

وفشل الزمالك فى تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات ثلاثة منهم بالدوري الممتاز والرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث هزم من طلائع الجيش وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي وزيسكو الزامبي.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق أسوان وهو في حالة فنية سيئة، حيث إنه فشل في تحقيق أي فوز منذ 7 مباريات كاملة، حيث آخر فوز حققه كان أمام فريق إنبي بالدوري الممتاز.

ويطمح فريق تماسيح النيل في أن يحقق المفاجأة وأن يتعادل على أقصى تقدير مع نادي الزمالك في مباراة اليوم، مستغلًا حالته الفنية السيئة التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي نادي الزمالك في المركز السابع بجدول الدوري برصيد 15 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في ثلاثة وهزم في مواجهتين، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط حيث فاز في مواجهة وحيدة وحقق 4 تعادلات وهزم في 5 مناسبات.
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