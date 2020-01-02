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أخبار العالم

وقف حركة المطارات وقتل 169 شخصًا وتشريد الآلاف..نتائج فيضانات إندونيسيا

الخميس 02/يناير/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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محمد علي
ذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في البلاد مع احتفال الناس بالعام الجديد، أدت إلى خسائر في الأرواح بمقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق المطار، وفق ما ذكرت صحف إندنونيسية.

ذكر قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا.

وأظهر الفيديو والصور التي نشرتها الوكالة، السيارات وهي تطفو في المياه، في حين ساعد الجنود ورجال الإنقاذ في القوارب المطاطية الأطفال والشيوخ الذين أجبروا على التوجه الى أسطح المنازل التي غمرتها المياه.

وذكر ويبوو أن أكثر من 31 ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة بعد أن وصلت مياه الفيضان إلى ارتفاع 2.5 متر في بعض الأماكن، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأضاف أن 120 ألف رجل انقاذ يساعدون الأهالي على الإخلاء، كما قاموا بنصب مضخات مياه متنقلة حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

وأفاد المدير العام للطيران المدني بولانا براميستي، بأن الفيضانات أغرقت المدرج في مطار حليم بيرداناكوسوما المحلي في جاكرتا، ما أجبره على الإغلاق، ليعلق ما يربو على 19 ألف مسافر.

ومن المحتمل أن تستمر الفيضانات بإندونيسيا حتى شهر أبريل، حيث ينتهي فصل الأمطار في البلاد.
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