المغرب على الطريق الصحيح| المملكة تحتل المرتبة الثانية لأفضل البلدان أداءً فى حماية المناخ..2.6 تريليون دولار استثمارات فى الطاقة المتجددة ..52% المستهدف بحلول 2030

المغرب يحتل المرتبة الثانية كأفضل الدول أداء للمناخ

استثمارات الطاقة المتجددة وراء تصدرها القائمة

المستهدف الاعتماد بنسبة 52% على الطاقة المتجددة بحلول 2030













تولى المملكة المغربية اهتماما كبيرا لملف تغير المناخ، إذا استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا فى مكافحة انبعاثات الغازات الدفنية مع رأب محركات ظاهرة الإحتباس الحرارى، واحتلت مرتبة متقدمة وتفوقت على دول كبري فى حماية البيئة والإنسان من المتغيرات المناخية.









ويأتى اهتمام المغرب بهذا الملف وسط تغييرات جذرية قاسية آخذه فى التصاعد، يشهدها العالم نتيجة تغير المناخ حيث تظهر الأبحاث العلمية أن الانبعاثات لا تزال في تزايد مستمر فضلًا عن وصول مستويات الغازات الدفيئة المحبوسة في الجو إلى مستوى قياسي جديد وفقا نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2019.









لذا حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره عن الفجوة في الانبعاثات لعام 2019، من أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7.6% سنويا من عام 2020 إلى عام 2030 ضرورة لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا، المتمثل في زيادة درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية. ويوافق العلماء على أن هذا أمر طويل الأمد.









وفقًا للنسخة 2019 من مؤشر Germanwatch ومعهد المناخ الجديد وشبكة العمل المناخي ، فقد بين أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أفضل البلدان أداءً من حيث حماية المناخ. واستند التقرير إلى مؤشرات رقمية حددها في 14 مؤشرا لـ 4 فئات مختلفة كالآتى: "سياسة المناخ" ، "استهلاك الطاقة" ، "الطاقات المتجددة" و "انبعاثات غازات الدفيئة" .





وفقًا لتقرير Germanwatch ، معهد المناخ الجديد وشبكة العمل المناخي ، فإن المغرب حصل على 70.48 فى المركز الثاني مقابل 76.28 نقطة للسويد التى احتلت المركز الأول،





ولفت التقرير إلى عدة أسباب جعلت المركز يستحق المركز الثانى من حيث أفضل أداء فى حماية المناخ، أبرزها، ازدياد استخدام الطاقات المتجددة تدريجيًا على مدى السنوات الخمس الماضية ، ويرجع الفضل في ذلك بوجه خاص إلى استثمارات كبيرة تقدر بـ 2.6 تريليون دولار بين عامي 2009 و 2019 ، وإلى محطات الطاقة الشمسية العملاقة في ورزازات (نور 1 وميدلت (نور 2).





فضلًا عن التزام المملكة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42 ٪ ، وهو ما أعربت عنه قبل الإتفاقية الإطارية بشأن الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.





أخيرًا ، يشير كل المؤشرات السابقة إلى أن، الرباط تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في 42 ٪ من الطاقة المتجددة التي تم تركيبها في عام 2020 و 52 ٪ في عام 2030.









الأمم المتحدة ترحب بجهود المغرب لحماية المناخ





وقعت الرباط اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 28 ديسمبر 1995. ومنذ ذلك الحين ، أبدت المملكة المغربية تفانيًا ملحوظًا في مكافحة تغير المناخ، وفقًا لتقرير صادر عن نشرته الأمم المتحدة بمناسبة الدورة 25 لمؤتمر الأطراف التي عقدت في مدريد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019.





يشار في هذه الوثيقة أيضًا إلى أن المؤسسات الحكومية المغربية، من خلال المبادرات المنفذة بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية ، تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة.



