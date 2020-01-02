ليفربول يواجه شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي ضيفًا على منافسه ليفربول باستاد انفيلد في تمام الساعة العاشرة في إطار الأسبوع الواحد والعشرين بالدوري الإنجليزي.





ويدخل ليفربول المباراة السهلة نسبيًا بالنسبة له، وهو ساعٍ إلي تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من التتويج بالدوري الانجليزي لهذا الموسم.





ونجح ليفربول في تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة خلال الفترة الماضية، خاصة بتتويجه ببطولة كأس العالم لأندية والفوز على ليستر سيتي و وولفرهمبتون في الدوري الانجليزي.



