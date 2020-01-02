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رياضة

ليفربول يواجه شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي ضيفًا على منافسه ليفربول باستاد انفيلد في تمام الساعة العاشرة في إطار الأسبوع الواحد والعشرين بالدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة السهلة نسبيًا بالنسبة له، وهو ساعٍ إلي تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من التتويج بالدوري الانجليزي لهذا الموسم.

ونجح ليفربول في تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة خلال الفترة الماضية، خاصة بتتويجه ببطولة كأس العالم لأندية والفوز على ليستر سيتي و وولفرهمبتون في الدوري الانجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريايت والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.
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