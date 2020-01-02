مقتل وإصابة 26 شخصاً في حريق بمستودع جلود في باكستان

لقي أربعة أشخاص حتفهم، فيما أصيب 22 آخرون إثر اندلاع حريق في مستودع للجلود بمدينة "لاهور" الباكستانية.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم الخميس، أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، مشيرة إلى أن خمس شاحنات إطفاء استغرقت ساعتين من أجل إخماد الحريق الذي اشتعل في المستودع بأكمله وتسبب في خسائر تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الروبيات.



وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.