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غرقا وصعقًا بالكهرباء... فيضانات تجتاج اندونيسيا تخلف عشرات القتلى.. شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 10:14 ص
فيضانات تجتاح اندونيسيا
فيضانات تجتاح اندونيسيا تخلف عشرات القتلى - أرشيفية
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل حصيلة الفيضانات التي اجتاحت منطقة جاكرتا ب أندونيسيا ..

وقد أعلنت السلطات الأندونيسية أنّ حصيلة الفيضانات التي اجتاحت منطقة جاكرتا وتسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت ليلة رأس السنة أول أمس الثلاثاء وارتفعت إلى 18 قتيلًا.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها السلطات أمس الأربعاء أفادت بمقتل تسعة أشخاص.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية كما غمرت المياه عددًا كبيرًا من الأحياء، مما اضطر عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

من جهتها أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ حصيلة الضحايا هي 21 ما بين قتيل ومفقود. ولم يستبعد المتحدث باسم هيئة إدارة الحالات الطارئة آجوس ويبوبو إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا ..

ولقي الضحايا مصرعهم غرقًا أو طمرًا تحت الانهيارات الأرضية أو صعقًا بالكهرباء أو من شدّة البرد. ومن بين الضحايا صبي عمره 8 سنوات لقي مصرعه في انزلاق أتربة وفتى عمره 16 عامًا قضى بصعقة كهربائية.

وبحسب السلطات، فقد تمّ إجلاء 31 ألف شخص بسبب الفيضانات، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان المدن الواقعة على تخوم العاصمة ، وأظهرت صور لأحياء حصلت فيها فيضانات، منازل غمرتها المياه والوحول وسكانًا يتنقّلون على متن قوارب مطاطية ..

وهي أسوأ فيضانات في جاكرتا منذ تلك والتي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات ، والتي يقطنها حوالى ثلاثين مليون نسمة تشهد باستمرار فيضانات خلال فصل الأمطار الذي بدأ في نهاية نوفمبر من العام الماضى.
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