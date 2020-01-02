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خبير: مصر ستنجح في تنظيم منتدى الاقتصاد الأزرق مارس 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال الدكتور دكتور إسلام شاهين أستاذ الإقتصاد السياسي المساعد إن الاقتصاد الأزرق هو الإدارة المستدامة الزكية الرشيدة لمجمل الأنشطة الحرية، مؤكدا أن النشاط البحري يتمثل في كل الأنشطة البحرية بصفة عامة من استخراج بترول وغاز أو سياحة بحرية أو ثروة سمكية.

وأضاف شاهين خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن الاقتصاد الأزرق على مستوى العالم حقق حوالي 350 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أن الصين حققت نسبة 10% من هذا الناتج العالمي أي أنها نجحت في توفير ما يقرب من 34 مليون فرصة عمل خلال عام 2019 بينما أن مصر حققت 2.2% من هذه النسبة وسنغافورة حققت 7% من هذه النسبة.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي المساعد أن خطة مصر 2030 والتنمية المستدامة تستهدف رفع تلك النسبة إلى ما يقرب من دول النمور الأسيوية وأن تصل من 5% إلى 7% من هذه النسبة.

وأشار إلى أن مصر لديها موارد مائية هائلة ويجب استغلالها بالشكل الأمثل والرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بشكل كبير بـ الاقتصاد الأزرق وقام بتطوير عدد كبير من الموانئ، مشيرا إلى أنه بفضل تلك الجهود مصر ستنجح في تنظيم منتدى الاقتصاد الأزرق في مارس 2020، وذلك بسبب أن مصر لديها 15 ميناء بحريا تجاريا وأكثر من 30 ميناء متخصصا في استخراج الغاز والبترول.

وناشد القيادة السياسية بإنشاء كلية متخصصة للاقتصاد الأزرق بها أقسام متخصصة تخرج عمال متدربين على أعلى مستوى.
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