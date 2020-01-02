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رياضة

بعد غيابه عن مباراة أرسنال.. بوجبا يخضع لجراحة في الكاحل

الخميس 02/يناير/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تطور جديد بشأن حالة لاعبه الفرنسي بول بوجبا.

وغاب بوجبا عن مباراة فريقه أمام آرسنال، أمس الأربعاء، في الجولة الـ21 من البريميرليج، بسبب شعوره بآلام في الكاحل.

وقال سولسكاير في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إنه نفس الكاحل الذي عانى بسببه من قبل، وسيغيب لفترة عن الملاعب".

وأضاف: "لقد نصحه المحيطون بإجراء عملية في الكاحل، وعلى الأرجح سيفعل ذلك".

يذكر أن بوجبا عن المباريات هذا الموسم لفترة تقترب من ثلاثة أشهر، بسبب إصابة أخرى في الكاحل.

وقالت العديد من التقارير مؤخرًا إن اللاعب الفرنسي يضغط بكل قوة، من أجل الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الميركاتو الشتوي.
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