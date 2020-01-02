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رياضة

3 مواجهات نارية في بحري القسم الثاني.. وغزل المحلة يترقب الصدارة

الخميس 02/يناير/2020 - 10:08 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
تستأنف اليوم مواجهات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ، حيث تلعب 3 مواجهات قوية في صراع الحصول علي الصدارة .

ويستضيف فريق غزل المحلة منافسه الأولمبي ويسعى زعيم الفلاحين استغلال تعادل شقيقه البلدية أمام فاركو ليخطف الصدارة .

بينما يلعب المنصورة والرجاء حيث يسعى الفريقين لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث يعاني البرتقالي من خطر الهبوط إلى القسم الثالث بينما يسعى أبناء مطروح للمنافسة علي الصدارة .

ويواجه فريق دكرنس منافسه بيلا وصعد الفريقين معا الي دوري القسم الثاني ويسعى دكرنس للعودة للانتصارات بينما يحاول فريق بيلا حصد أي نقطة تعطيه الأمل للبقاء في الدوري .
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