3 مواجهات نارية في بحري القسم الثاني.. وغزل المحلة يترقب الصدارة

تستأنف اليوم مواجهات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ، حيث تلعب 3 مواجهات قوية في صراع الحصول علي الصدارة .



ويستضيف فريق غزل المحلة منافسه الأولمبي ويسعى زعيم الفلاحين استغلال تعادل شقيقه البلدية أمام فاركو ليخطف الصدارة .



بينما يلعب المنصورة والرجاء حيث يسعى الفريقين لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث يعاني البرتقالي من خطر الهبوط إلى القسم الثالث بينما يسعى أبناء مطروح للمنافسة علي الصدارة .



ويواجه فريق دكرنس منافسه بيلا وصعد الفريقين معا الي دوري القسم الثاني ويسعى دكرنس للعودة للانتصارات بينما يحاول فريق بيلا حصد أي نقطة تعطيه الأمل للبقاء في الدوري .