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اقتصاد

649.4 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وكندا في 2019

الخميس 02/يناير/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا بنسبة بلغت 24.7%، ليسجل 649.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضى مقابل 520.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

وأكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن إجمالى الصادرات البترولية وغير البترولية بلغ 430.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، مقابل 391.2 مليون فى الفترة المقابلة من 2018.

وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية لكندا تمثلت فى 7 سلع (السجاد، والملابس الجاهزة، والحديد والصلب، والخضراوات، والملح، والفاكهة، والصناعات الغذائية).

وأرجع ارتفاع الصادرات المصرية لكندا إلى تنافسية أسعار المنتجات المحلية، إلى جانب جودة المنتجات، وهى العوامل التى اعتمدت عليها مكاتب التمثيل التجارى للترويج للصادرات المصرية، من خلال استهداف المستوردين فى إطار خطة كل مكتب لزيادة الصادرات القطاعية.

وأشار إلى أن الواردات ارتفعت لتسجل 218.6 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2019، مقابل 129.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

وذكر أن أهم الواردات المصرية من كندا تمثلت فى (الخضراوات، والخامات والمعادن، والمنتجات الورقية، واللؤلؤ الطبيعى، والألبان، والمنتجات الدوائية، والمنتجات البترولية).

ولفت إلى أن الميزان التجارى حقق فائضًا لصالح مصر سجل 212.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
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