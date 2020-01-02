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محافظات

أهالى المنشية الجديدة في قنا: أنقذونا من أسلاك الكهرباء العشوائية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:49 ص
أسلاك الكهرباء العشوائية
أسلاك الكهرباء العشوائية
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يوسف رجب
تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى نجع المنشية بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، يتضررون فيها من عدم وصل مياه الشرب إليهم وهو ما يضطرهم إلى التوجه إلى حنفية عمومية لإحضار احتياجاتهم اليومية من المياه تبعد حوالى 3 كيلو عن منطقتهم.

كما اشتكى الأهالى من وجود أسلاك عشوائية تم تركيبها بمعرفة شركة الكهرباء، لوجودها على الأرض بدون أى عوازل، تعرض حياة أطفالهم للخطر، فضلًا عن تسببها فى حرائق لوجودها بجوار البوص والأخشاب المستخدمة فى أسقف المنازل.

قال أحمد عسران ابراهيم"عامل"، "نحن متواجدون فى هذه المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكبرنا وعمرنا المكان والمياه والكهرباء ترفض أن تنتظم فى منطقتنا لاستكمال تعمير المنطقة، والطبيعة تحكى بنفسها عن الوضع غير الآدمى الذى نعيش فيه، فالحياة تفتقد للكثر من المقومات الضرورية، على رأسها مشكلتى المياه والكهرباء.

أضاف إبراهيم، رغم عدم وصول المياه ومشاكل الكهرباء لوجود محول ضعيف يغذى المنطقة، إلا أننا ندفع ممارسات شهرية بايصالات رسمية تورد لخزينة الدولة، لكننا لا نستفيد منها بالشكل المطلوب، فهى إما منقطعة أو ضعيفة فضلًا عن الأسلاك المكشوفة والملقاة في الأرض.

وأضاف عبدالله سيد على، نعانى منذ 13 عامًا من عدم وصول المياه إلى منطقة المنشية الجديدة، رغم أنها كانت قبل هذا التاريخ تصل إلى بعض المنازل الموجودة فى بداية المنطقة، ونتلقى وعودا من كل مسئول لكنها لا تنفذ والمعاناة تزداد يومًا بعد يوم، خاصة فى فصل الشتاء.
أهالى المنشية الجديدة في قنا: أنقذونا من أسلاك الكهرباء العشوائية
أهالى المنشية الجديدة في قنا: أنقذونا من أسلاك الكهرباء العشوائية
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