الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

مرتضي منصور

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وأشار إلي أن أداء المذيعين به خطورة شديدة لأن مقدم البرنامج طوال فترة برنامجه يتحدث كيفما يشاء ويوصف اللاعبين والمدربين بما يريد انتشاره والاتجاه الرياضى يغلب عليهم وهذا غير مهنى.



ونوه لضرورة وجود اعلاميين رياضيين محايدين ينمون روح المنافسة الشريفة ويعظمون القيم الأخلاقية للرياضة وحريصون على عدم إثارة الفتن والخلافات بين الفرق الرياضية المتنافسة. وأشار إلي أن أداء المذيعين به خطورة شديدة لأن مقدم البرنامج طوال فترة برنامجه يتحدث كيفما يشاء ويوصف اللاعبين والمدربين بما يريد انتشاره والاتجاه الرياضى يغلب عليهم وهذا غير مهنى.ونوه لضرورة وجود اعلاميين رياضيين محايدين ينمون روح المنافسة الشريفة ويعظمون القيم الأخلاقية للرياضة وحريصون على عدم إثارة الفتن والخلافات بين الفرق الرياضية المتنافسة.

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ينتظر ما سوف يفعله رئيس نادى الزمالك فى قناة الزمالك حيث أنني لدى ملاحظات على أداء المستشارفى الاعلام وعندما يكون لديه قناة فهناك خطورة من طريقة تعامله مع المنافسين.وأضاف "العالم" لصدى البلد: ليست هذه أخلاق الرياضة ما يحدث الأن، وفى السنوات الاخيرة بسبب أداءخلق تعصب شديد لجماهير نادى الزمالك لأن الجماهير العادية عندما تجد رئيس النادى يتحدث تسانده على الخطأ ليحققوا مكاسب رياضية.وأكد أن رئيس نادى الزمالك هو الضيف المنفلت الذى جعل لغة الشارع هى لغة الاعلام، لافتًا إلي أن الإعلام الرياضى به مشكلات كبيرة أخطرها أن الشخصيات المنفلتة من الضيوف لا يوجد من يوقفها.