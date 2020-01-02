تذاكر مجمعة وتخفيض 50% ودفع اليكتروني.. قرارات مهمة لتشجيع سياح المواقع الأثرية والمتاحف..صور

في اجتماع المجلس الأعلى للآثار

تخفيض اسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية

التحول الرقمي لايرادات وزارة السياحة





ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الاعلي للآثار في جلسته الأولي بعد دمج الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.





وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المبادرات و الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وفي إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية،، تم اتخاذ ثلاث قرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.





ولدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو،إتخذ مجلس إدارة المجلس الاعلي للآثار، لأول مرة، قرارا بتخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق و المتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان.، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة.





كما قرر مجلس الإدارة أيضا في جلسته مساء امس فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.





كما تم اتخاذ قرارا بالبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار ،مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية. كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.



