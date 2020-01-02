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مرأة

لن تصدق.. 5 أعراض تحذيرية تنذرك بالإصابة بمرض عقلى

الخميس 02/يناير/2020 - 11:32 ص
اعراض تنذرك للاصابة
اعراض تنذرك للاصابة بمرض عقلى
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نهى هجرس
فى كثير من الأحيان يتعرض بعض الأشخاص للقلق الشديد بشكل مفاجئ، والذى ينذر للإصابة ببعض الأمراض العقلية والنفسية التى يمكن أن تصيب الأنسان.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم بعض الأعراض التى تنذرك بالإصابة ببعض الأمراض.

تغيرات النوم
تحدث بعض التغيرات فى جسم الأنسان عند الإصابة ببعض الأمراض مثل طول فترة النوم أو قصرها وتغير المواعيد بشكل كبير

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- تغيرات الشهية
يمكن أن تتغير شهية بعض الأشخاص للأسواء ولا يستطيعون تناول بعض الأطعمة مما يعمل على إحداث بعض التغيرات فى الشكل.

- تغييرات المزاج
قد تلاحظ تحولات سريعة أو مثيرة في العواطف أو المشاعر الاكتئابية.

- الانسحاب
وأيضا الانسحاب الاجتماعي من كل شئ حولك وفقدان الاهتمام في الأنشطة التي تمتعت بها سابقا.

- عدم العمل بشكل طبيعي
انخفاض غير عادي في الأداء ، في المدرسة أو العمل أو الأنشطة الاجتماعية بأكملها.
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