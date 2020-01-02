لن تصدق.. 5 أعراض تحذيرية تنذرك بالإصابة بمرض عقلى

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- تغيرات الشهية

يمكن أن تتغير شهية بعض الأشخاص للأسواء ولا يستطيعون تناول بعض الأطعمة مما يعمل على إحداث بعض التغيرات فى الشكل.



- تغييرات المزاج

قد تلاحظ تحولات سريعة أو مثيرة في العواطف أو المشاعر الاكتئابية.



- الانسحاب

وأيضا الانسحاب الاجتماعي من كل شئ حولك وفقدان الاهتمام في الأنشطة التي تمتعت بها سابقا.



- عدم العمل بشكل طبيعي

انخفاض غير عادي في الأداء ، في المدرسة أو العمل أو الأنشطة الاجتماعية بأكملها. - تغيرات الشهيةيمكن أن تتغير شهية بعض الأشخاص للأسواء ولا يستطيعون تناول بعض الأطعمة مما يعمل على إحداث بعض التغيرات فى الشكل.- تغييرات المزاجقد تلاحظ تحولات سريعة أو مثيرة في العواطف أو المشاعر الاكتئابية.- الانسحابوأيضا الانسحاب الاجتماعي من كل شئ حولك وفقدان الاهتمام في الأنشطة التي تمتعت بها سابقا.- عدم العمل بشكل طبيعيانخفاض غير عادي في الأداء ، في المدرسة أو العمل أو الأنشطة الاجتماعية بأكملها.

فى كثير من الأحيان يتعرض بعض الأشخاص للقلق الشديد بشكل مفاجئ، والذى ينذر للإصابة ببعض الأمراض العقلية والنفسية التى يمكن أن تصيب الأنسان.ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم بعض الأعراض التى تنذرك بالإصابة ببعض الأمراض.تغيرات النومتحدث بعض التغيرات فى جسم الأنسان عند الإصابة ببعض الأمراض مثل طول فترة النوم أو قصرها وتغير المواعيد بشكل كبيرأقرأ أيضاً