اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية

وأكد المهندس على عبد الرؤوف، أنه تم حصر أعداد طلاب الصف الأول الثانوى؛ والذي يبلغ عدد الطلاب فيها إلى 46271 طالبا وطالبة بجميع الإدارات التعليمية.





وأشار إلى وصول التابلت من الوزارة جاء مساء يوم الأربعاء؛ وسيتم توزيعه على الإدارات التعليمية اليوم، الخميس، تمهيدا لتوزيعه على الطلبة بالمدارس.









وأكد عبد الرؤوف أن جميع المدارس الآن بها كل الاستعدادات؛ والتي تشمل السبورة الذكية؛ وشبكة انترنت وبها جميع التوصيلات لتفعيل التابلت واستخدامه.



