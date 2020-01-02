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تعليم

اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم؛ عن بدء المرحلة الثانية لتسليم التابلت لمديريات التربية والتعليم؛ والتي تنطلق اليوم الخميس ليتم تسليمها للإدارات ومنها إلى المدارس التابعة لها.

وأشار إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار أن طلاب الصف الأول الثانوى سيؤدون الامتحانات ورقيا؛ فيما يخضع طلاب الصف الثاني لأداء الامتحانات إلكترونيا؛ والتي ستبدأ الامتحانات فى 11 يناير 2020.

وأضاف أن ذلك يأتي استكمالا لمنظومة تطوير التعليم التي أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على النظام التعليمى، والذى بدء تنفيذه فى العام الدراسى 2019/2018 بهدف تطوير التعليم لتتلاءم معها متطلبات العصر؛ واستمرارا للمرحلة الأولى التى بدأت بالعام الدراسى 2019/2018.

وأكد المهندس على عبد الرؤوف، أنه تم حصر أعداد طلاب الصف الأول الثانوى؛ والذي يبلغ عدد الطلاب فيها إلى 46271 طالبا وطالبة بجميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى وصول التابلت من الوزارة جاء مساء يوم الأربعاء؛ وسيتم توزيعه على الإدارات التعليمية اليوم، الخميس، تمهيدا لتوزيعه على الطلبة بالمدارس.


وأكد عبد الرؤوف أن جميع المدارس الآن بها كل الاستعدادات؛ والتي تشمل السبورة الذكية؛ وشبكة انترنت وبها جميع التوصيلات لتفعيل التابلت واستخدامه.

هذا وقد كلف وكيل الوزارة كلا من الاستاذ حامد ابوالعنين مدير عام الشئون المالية والإدارية؛ ومدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل؛ ومدير التعليم الثانوى الدكتور راغب مختار بتسليم التابلت للإدارات التعليمية حسب الخطة الموضوعة للتوزيع.
اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية
اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية
اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية
اليوم.. بدء توزيع 46738 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالدقهلية
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