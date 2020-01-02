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تعليم

للقضاء على الغش.. أول امتحانات إلكترونية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببنها

الخميس 02/يناير/2020 - 11:30 ص
امتحانات إلكترونية
امتحانات إلكترونية
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إبراهيم الهوارى
اعلنت الدكتورة نورهان منير عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد إلكترونيا هذا العام.

وقالت منير إن ذلك يأتى تماشيا مع السياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التحول الرقمي وسياسات وزارة التعليم العالي الهادفة لتطوير البنية التعليمية فإنه وبعد نجاح التجربة الأولية لإجراء أعمال الامتحانات والتصحيح بشكل إلكتروني ودون تدخل بشري في ثلاث مقررات بشكل تجريبي العام الماضي فسوف يتم تطبيق التجربة بشكل كامل على جميع المقررات الدراسية وعلى مستوى الفرق الأربعة بالمعهد.


وأضافت أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات ووضع الامتحانات وطباعتها وأوراق الإجابة الإلكترونية وتجهيز الكنترول الإلكتروني المركزي بالمعهد، إضافة لـ 4 كنترولات لكل الفرق وطباعة نموذجين للامتحان الإلكتروني.

وأكدت عميد المعهد إن إجراء الامتحانات والتصحيح إلكترونيا سيقضي على الغش الورقي بنسبة 100%، كما سيكون ضمانا للنزاهة والشفافية والموضوعية في أعمال التصحيح.
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