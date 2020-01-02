البرلمان يصعد ضد تدخلات أردوغان بليبيا واتجاه لعقد جلسة طارئة.. بكري: تفويض الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي.. ونائب: الرئيس التركي يحاول إشعال حرائق بالمنطقة

لتفويض السيسي.. بكري يدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بـ ليبيا

سعد الجمال: سياسة أردوغان بالتدخل في سوريا وليبيا والعراق محاولة لإشعال حرائق بالمنطقة

نائب: أردوغان ينفذ مخططا فوضويا في ليبيا ويعمل على نهب النفط وتقاسمه مع أمير قط ر









عبر أعضاء البرلمان عن انزعاجهم وقلقهم من ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتعمده المساس بالأمن القومي لدولها، بعد التدخلات التي يقوم بها في ليبيا، والتي تضر بأمن مصر بشكل مباشر، ودعو لعقد جلسة طارئة بالمجلس، لتفويض الرئيس السيسي ، لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري.





‎في البداية، دعا النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.





وأوضح "بكري" أن الغرض من الجلسة الطارئة، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري، إزاء ما يحدث من تدخلات تركية على الأراضي الليبية.





وأكد "بكري"، أن إرسال قوات تركية للأراضي الليبية الهدف منه دعم الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وحذر من مخاطر التدخل في الشأن الليبي من عناصر خارجية، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.‎





في السياق ذاته، قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن الأزمة الليبية قد أقتربت من عامها التاسع منذ سقوط حكم الرئيس الراحل القذافي توالت فيها الأحداث والمعطيات على الواقع الليبى ما بين مساعى سياسية ونزاعات عسكرية مسلحة وتنظيمات إرهابية ونزاع على السلطة شرقا و غربا ، مضيفا أن هذه الأيام تدخل الأزمة منعطفا جديدًا وخطيرا تتجة فيه إلى تغليب المشهد العسكرى على الأرض مع تضاؤل فرص الحلول السياسية وذلك في إطار الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي بقياده حفتر لتطهير العاصمه طرابلس من معاقل التنظيمات الإرهابية والمرتزقه التابعين لحكومه الوفاق.





وأضاف سعد الجمال في بيان، الأربعاء، أن الخطورة الحقيقية تأتي من الأطماع التركية السافرة التي تحالفت مع السراج في إتفاقات غير شرعية لتسمح بدفع قوات عسكرية وأسلحة تركيه إلى أتون النزاع ولحماية الفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق ، مشيرا إلى أنه غير خافٍ على أحد المحاولات التركية المستمرة عبر السنوات الماضية الي تزويد المتطرفين بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة أملا فى أن تجد موطأ قدم داخل الأراضي الليبية وطمعًا في الثروات الوطنية للشعب الليبي.

وتابع الجمال أن كل هذه المعادلة المعقدة فى المشهد الليبيى لها تأثيراتها وأنعكاساتها على الأمن القومي المصري وهو ما أوضحة الرئيس السيسي أكثر من مرة وربما آخرها في مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ وتأكيد رفض مصر القاطع على أى تدخلات خارجية فى الشأن الليبي.





وأوضح الجمال أن كل التصرفات والسياسات التركية سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا أو حتى فى شرق المتوسط تجاة قبرص واليونان تسير إلى محاولات يائسة من الدكتاتور التركي أردوغان إلى أشعال الحرائق في المنطقة بأسرها ويأتي تحركات مصر الواعية تجاة الأزمة متمثلة فيما قام به مؤخرًا الرئيس السيسي من إتصالات مكثفة مع زعماء العالم الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة وروسيا وايطاليا وأخيرًا فرنسا للتأكيد على دعم مصر لثوابتها فى تأييد الجيش الوطني الليبي والرفض القاطع لأى تدخلات خارجية تزعزع استقرار ووحدة ليبيا وما سبق ذلك من أستقبال الرئيس للمشير حفتر ثم عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية المنتخبة والممثلة الحقيقية للشعب الليبي.





واختتم الجمال بـ"أننا على يقين أن التحركات المصرية سواء على الصعيدين السياسي والدبلوماسي أو على الصعيد العسكري والأمنى ستأتي ثمارها فى نزع فتيل الأزمة وإلا سيكون هناك حديث آخر".





وحذر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من المخطط الفوضوي الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقراره في ليبيا ويهدف إلى نهب النفط الليبي وتقاسمه مع أمير قطر تميم بن حمد استغلالا للأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها ليبيا.





ونوه بأهمية التصدي منذ البداية لهذه الأطماع التركية خاصة بعدما أعلن أردوغان أنه سيرسل قوات برية وبحرية وجوية إلى طرابلس للوقوف بجوار حكومة فايز السراج ومساندة الميليشيات.



