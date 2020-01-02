مباريات دوري سوبر السلة | الأهلي يواجه سموحة.. والجيش أمام الجزيرة

تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من بطولة دوري السوبر السلة حيث يواجه فريق سموحة منافسه الأهلي .



ويلعب فريق الجيش أمام الجزيرة ويلتقي فريق سبورتنج منافسه مصر للتأمين وذلك قبل توقف بطولة الدوري للدخول في معسكر المنتخب لمدة شهر ونصف للمشاركة في التصفيات الافريقية في فبراير المقبل.



وتم تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد لتقام يوم 2 مارس.



وجاء قرار تأجيل المسابقة بعد التنسيق مع احمد مرعي المدير الفني الجديد للمنتخب السلة ويعاونه كلا من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، ووائل لطفى مدير إداري ، وسامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.