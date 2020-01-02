AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو خطط لعملية عسكرية في سوريا والعراق| تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 11:20 ص
نتنياهو خطط لعملية
نتنياهو خطط لعملية عسكرية في سوريا والعراق
Advertisements
سمر صالح
نقل موقع "إندبندنت عربية" عن مصدر كبير قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان يخطط للقيام بعملية عسكرية كبيرة جدًا، تهدف إلى ضرب منشآت إيران العسكرية ومواقعها في سوريا.

أتى ذلك عقب قيام الولايات المتحدة بعدوان على مواقع لكتائب حزب الله العراق التابعة للحشد الشعبي، ما اعتبره نتنياهو بمثابة الضوء الأخضر لأي عملية تراها إسرائيل مناسبة لضرب مصالح طهران في المنطقة.

ويسود الانطباع، بحسب المصدر، أن نتنياهو يحاول شن العملية العسكرية مستغلًا الظروف الراهنة في سوريا والتطورات الدولية، وأيضًا "ليؤكد أنه ينفذ ما يقول".

وبحسب المصدر فإن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رأى أن عملية عسكرية واسعة ضمن الظروف الحالية ومع حكومة انتقالية ليست مستحسنة.

وأفيد أن ذلك جاء في جواب مكتوب لسكرتير الحكومة الذي استفسر عن الوضع القضائي الدولي والمحلي، في حال قامت إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة قد تتطور إلى حرب.

ويأتي كل هذا بموازاة الحملة الدعائية التي يخوضها نتنياهو تمهيدًا للانتخابات العامة المقررة في 2 مارس المقبل.

ويتهمه الخصوم بأنه سيقوم بعملية عسكرية واسعة قد تتحول إلى حرب لا أحد يعرف إلى أين ستأخذ إسرائيل، وكل ذلك من أجل إنقاذ نفسه من ملفات قضائية قد تؤدي به إلى السجن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوافع سياسية وعملية قذرة.. أول تعليق من نتنياهو على اتهامه بالفساد

نتنياهو متهم رسميا في الملفات 1000 و2000 و4000.. المدعي العام يصدر قراره النهائي.. ردود فعل مؤيدة لمندلبليت ومطالبات برحيل رئيس الوزراء.. الحصانة أو الاستقالة وربما الحرب.. خطوة نتنياهو المقبلة

بعد اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.. هذه خيارات نتنياهو للهروب من التهم

بعد اتهام نتنياهو بالفساد رسميًا.. أول رد من جانتس

ماذا يحدث في إسرائيل.. استقالات وتمرد داخل الجيش.. آلاف الصواريخ على تل أبيب من 4 جبهات عربية.. بدء إجراءات عزل نتنياهو.. والنائب العام يكشف مفاجأة عن تنحي بيبي

نتنياهو يعلن استقالته| تفاصيل

ترشيحاتنا

افتحوا الاستبدال بمقعدين.. ميدو يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

ليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2- 1- 2020 والقنوات الناقلة

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

الزمالك عقدة أسوان.. الأبيض يقترب من إنهاء سلسلة نزيف النقاط

بدون أدوية.. 3 أطعمة غير متوقعة تساعد على التخلص من آلام الظهر

بعد اتهامات بالفساد.. نتنياهو يقدم استقالته من 3 حقائب وزارية

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ «الأزهر الشريف» للمحاكمة العاجلة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

تريند الفن| أول قرار من طليقة أحمد الفيشاوى بعد ظهور ابنتها عارية.. هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية